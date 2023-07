Vede la polizia, getta la coca in un giardino e scappa in bici: fermato e denunciato per spaccio

Nella serata di giovedì gli agenti della squadra “volanti” della questura, in viale della Pace, durante il normale servizio di pattugliamento hanno individuato tale L. M., 28enne cittadino algerino con a proprio carico precedenti penali per reati di varia natura e gravità, in particolare per spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo straniero, irregolare sul territorio nazionale e privo di permesso di soggiorno, alla vista della polizia ha gettato un involucro di cellophane all’interno di un giardino privato, per poi darsi a precipitosa fuga in bicicletta nel tentativo di evitare il controllo. Il gesto è stato comunque notato dai poliziotti, i quali hanno fermato il giovane nordafricano, dopo breve inseguimento, e poi recuperato il pacchetto che conteneva circa 6 grammi di cocaina.

L’uomo, pertanto, è stato condotto negli uffici di viale Mazzini e denunciato per il possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei confronti di L. M. – in parallelo con l’iter giudiziario – il questore ha emesso un ordine di allontanamento dal territorio nazionale.