Va in ospedale per una visita e ruba un notebook, denunciato 34enne

Nelle settimane scorse presso la stazione di Piovene Rocchette è stato denunciato il furto aggravato di un Notebook che veniva asportato da un ignoto presso un ambulatorio del pronto soccorso dell’ospedale Altovicentino di Santorso. Le indagini condotte dai carabinieri, coordinate dalla procura della Repubblica di Vicenza, hanno consentito di concentrare i sospetti su un utente che la notte del furto era stato in pronto soccorso per una visita.

Sulla scorta delle risultanze investigative è stato emesso un decreto di perquisizione a carico di un 38enne scledense residente a Marano Vicentino, finalizzata alla ricerca del notebook asportato. L’attività di perquisizione eseguita presso l’abitazione ha consentito di rinvenire il computer asportato che è stato sottoposto a sequestro in attesa di disposizioni da parte dell’autorità giudiziaria. Per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà per furto aggravato.