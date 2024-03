Ubriaco spaventa le commesse di un supermercato, interviene la polizia 

Nella serata di martedì, alle ore 20.15, una pattuglia della Polizia di Stato interveniva presso il supermercato DESPAR di via Mercato Nuovo, dove alcune commesse riferivano di non poter uscire, una volta terminato il turno di lavoro, in quanto spaventate dalla presenza di un uomo che urlava e inveiva contro i passanti, con atteggiamenti molesti, continuando a prendere a calci e pugni l’ingresso del supermercato stesso.

Giunti sul posto, gli agenti sono riusciti con non poca fatica a quietarlo, e solo dopo avere instaurato con lui un tranquillo dialogo riuscivano a farsi dare le generalità.

Poiché privo di qualsiasi documento di identità, il soggetto veniva condotto presso gli Uffici della Questura, dove, dopo il fotosegnalamento, veniva identificato per U.M.H., 30enne di origini bengalesi, ed essendo in palese stato di alterazione dovuto all’assunzione di bevande alcoliche, come dallo stesso riferito, gli veniva notificata la sanzione amministrativa per ubriachezza molesta. Le commesse riuscivano in tal modo a tornare serenamente a casa.