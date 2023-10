Ubriaco molesta i passanti e prende a calci le auto in sosta

Un 39enne nigeriano, in Italia senza una fissa dimora e con precedenti di polizia per rapina è stato bloccato dagli agenti della Squadra “Volanti” in piazzale Giusti. Il fermo è scattato nel pomeriggio di martedì a seguito della segnalazione di un individuo intento a molestare i passanti.

Il soggetto, in palese stato di ubriachezza, poco prima, senza alcun motivo, aveva strattonato violentemente il cagnolino di una passante e preso a calci e pugni alcune autovettura in transito.

Il cittadino africano, accompagnato in Questura è sprofondato in uno stato di letargia dovuto alla smoderata assunzione di alcolici, e, per questo motivo, è stato trasportato in ospedale dove è stato tenuto in osservazione.

Nei suoi confronti è scattata la sanzione amministrativa per ubriachezza molesta e, in considerazione di quanto accaduto e dei precedenti a suo carico, il questore ha emesso nei suoi confronti in Ordine di Allontanamento dal territorio nazionale.