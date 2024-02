Ubriaco al volante, investe un pedone sulle strisce: nei guai un 19enne

Nella notte tra lunedì e martedì, a mezzanotte e mezza, i carabinieri sono intervenuti in via Diaz a Bassano perché un’auto, mentre procedeva in direzione via De Gasperi, ha investito un pedone sulle strisce pedonali. Il conducente dell’auto, un neopatentato 19enne bassanese, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso pari a quasi un grammo per litro e per questo motivo è stato deferito alla procura berica per guida in stato di ebbrezza alcolica. La sua patente di guida è stata ritirata e il veicolo affidato a un familiare. Le condizioni di salute del pedone sono tuttora in corso di accertamento presso l’ospedale di Bassano del Grappa.

I carabinieri hanno inoltre denunciato un 25enne di Marostica, trovato la tarda serata del 10 febbraio in via Bassanese di Schiavon alla guida della sua vettura in stato di ebbrezza alcolica con un tasso ben oltre il limite consentito; nel contempo il veicolo è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca e la sua patente di guida è stata ritirata.