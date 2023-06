Ubriachi al volante, due giovani denunciati

I carabinieri, nella tarda serata di sabato, sono intervenuti a Magre? di Schio per un incidente stradale autonomo. Il conducente, un 37enne del posto, è risultato positivo all'alcoltest, con tasso 1,26 g/l, oltre il doppio del limite consentito dal codice della Strada. E? scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica e gli è stata ritirata la patente di guida.

Stessa sorte toccata ad un 41enne di Schio che, controllato nel comune di Santorso è risultato positivo all'alcoltest con un tasso di 1,21 g/l. Anche in questo caso il conducente e? stato denunciato in stato di liberta? e la patente di guida ritirata.