Truffe ad anziani, denunciata coppia di malfattori

Un 30enne di origini brasiliane, residente nel Bresciano ed una 24enne vicentina, sono ritenuti responsabili di una serie di episodi di truffe (sei quelle accertate) ai danni di soggetti anziani e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento e pertanto denunciati. Per la giovane è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e per il 30enne la custodia cautelare in carcere. A quest'ultimo, la notifica della misura è stata effettuata nella casa circondariale di Cremona, dove si trova detenuto per altri motivi.

Secondo quanto trapelato dalle indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Verona, i due sarebbero riusciti a farsi accreditare ingenti somme di denaro da parte delle vittime, senza poi effettuare alcun tipo di lavoro. Come riporta Veronasera, il tutto ha preso il via da una denuncia sporta dai militari della stazione di Parona Valpolicella.