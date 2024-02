Harley in vendita a prezzo stracciato: centauro finisce nella rete di una coppia di truffatori

Le indagini sono iniziate martedì scorso, 20 febbraio, grazie alla denuncia presentata ai carabinieri della stazione di Crespadoro di un residente ad Altissimo. Da tempo la vittima desiderava possedere una moto in stile custom. La scelta era ricaduta su una Harley Davidson. Aveva quindi effettuato accurate ricerche di moto in vendita sui più conosciuti siti di e-commerce on-line, fino ad individuare un’offerta particolarmente alettante.

L’annuncio, con tanto di foto, reclamizzava la vendita di una moto Harley Davidson usata, del modello desiderato, al prezzo di 7.000,00 euro. Un’offerta apparentemente imperdibile, considerato che normalmente nel mercato dell’usato tali motocicli mantengono un valore difficilmente inferiore ai 12.000,00 euro.

L’annuncio giustificava il modico prezzo nella necessità di immediato realizzo per esigenze familiari. Stando alle foto e alla descrizione, la moto appariva esteticamente perfetta, “super” accessoriata, con pochi chilometri percorsi e documenti in regola, recentemente revisionata e costantemente tagliandata presso officina autorizzata.

Vendita diretta del tipo “visto e piaciuto” in considerazione del modico prezzo, previa eventuale trattativa telefonica al recapito indicato dal sedicente venditore. Contatto telefonico effettivamente avvenuto nel quale un ignoto soggetto, dichiaratosi venditore per conto del reale intestatario della motocicletta, forniva all’acquirente le indicazioni sulle modalità di pagamento on-line del prezzo di vendita.

Ma purtroppo, effettuato il pagamento, ecco l’amara sorpresa: venditore e proprietario telefonicamente irreperibili e svaniti nel nulla prima della consegna della motocicletta. All’ignaro acquirente non è rimasto altro da fare se non chiedere aiuto aicarabinieri. Le immediate indagini svolte dai militari della stazione di Crespadoro con il supporto dei Carabinieri della Compagnia di Valdagno hanno consentito l’identificazione dei due truffatori, un 40enne e una 22enne, entrambi residenti in provincia di Padova. Immediata la denuncia a piede libero, alla Procura della Repubblica di Vicenza, dei due autori della truffa.