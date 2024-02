Falsi tecnici, nuova segnalazione: Viacqua invita alla prudenza

Nel pomeriggio di lunedì 12 febbraio, al Servizio clienti di Viacqua è arrivata una nuova segnalazione di possibili falsi tecnici della società nel territorio del Comune di Santorso. È stato segnalato un uomo che si sarebbe presentato come incaricato di Viacqua per problemi relativi alla bolletta.

Viacqua invita alla massima prudenza in simili situazioni, evitando di far entrare in casa i soggetti e segnalando immediatamente alle Forze dell'ordine ogni atteggiamento sospetto. La normale attività di controllo e intervento di Viacqua presso il domicilio dell'utenza non avviene solitamente per questioni legate alla bollettazione. I tecnici si limitano a richiedere l'eventuale accesso al vano contatori e, in ogni caso, non sono autorizzati a richiedere eventuali pagamenti.

Il personale effettivo di Viacqua o incaricato per specifici interventi è sempre munito di tesserino identificativo che può essere verificato contattando il numero verde 800 154 242 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13).