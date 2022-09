Macabro ritrovamento. Alle 18.40 di oggi, venerdì 9 settembre, i pompieri sono intervenuti in via Campestrini, a Montecchio Maggiore, per il ritrovamento nel bosco di una persona priva di vita.

Potrebbe trattarsi di Ivani Dragicevic, il 39enne di origini serbe scomparso il 2 di settembre. Al momento è in corso l'identificazione del corpo, in avanzato stato di decomposizione.