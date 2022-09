Proseguono le ricerche del 39enne scomparso ad Alte Ceccato

Carabinieri, pompieri e unità cinofile. Proseguono senza sosta le ricerche di Ivan Dragevic, il 39enne di origini serbe scomparso la settimana scorsa ad Alte Ceccato.

Oltre ai carabinieri di Valdagno, stanno contribuendo attivamente le squadre dei vigili del fuoco di Vicenza, che hanno allestito un vero e proprio centro operativo in via Peripoli, a Montecchio Maggiore. Assieme a questi ultimi, sono presenti sul posto anche le unità cinofile.

In base alle ricostruzioni, Dragicevic si sarebbe allontanato nella giornata di venerdì 2 settembre senza più fare rientro nella casa in cui abitava insieme alla madre.

I tentativi dei familiari di mettersi in contatto con lui sono stati vani, e alla fine i parenti hanno dovuto rivolgersi ai carabinieri per segnalare la sua scomparsa. Gli uomini dell’Arma hanno cercato di raccogliere tutti gli elementi utili per rintracciare l’uomo, e hanno fatto scattare i previsti protocolli di ricerca.