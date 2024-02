Travolto da un albero, muore boscaiolo 60enne

Tragico infortunio mortale nel pomeriggio di giovedì a Recoaro Terme. Un 60enne, Attilio Camposilvan, era andato a fare legna assieme a due amici nei boschi di contrada Frizzi, vicino alla sua abitazione. Uno degli alberi che stava tagliando l'ha travolto e l'uomo è morto sul colpo. Sul posto, oltre a un'ambulanza del Suem, sono giunti anche i carabinieri di Valdagno. La vittima, molto conosciuta in paese, era il fratello dell'assessore alla cultura di Recoaro, Cristina Camposilvan.

L'incidente è avvenuto verso le 14. I tre amici avevano già raccolto della legna da ardere e stavano completando il taglio di una pianta grande, posizionando le corde per orientarne la caduta. Per cause dovute forse alla distrazione, il 60enne si è trovato proprio nella direzione della pianta che l'ha travolto, mentre gli altri due boscaioli erano in sicurezza. Camposilvan è stato colpito al volto e al torace e i soccorsi intervenuti non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.