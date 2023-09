Scalatori morti sull'Ortles: una delle vittime viveva in città

Tragedia all’alba di oggi, domenica 3 settembre, sull’Ortles. Come riporta Trentotoday due alpinisti sono morti e altri due sono rimasti feriti a seguito di una caduta. L’incidente mortale è avvenuto alle 6.20 sulla via normale, con la cordata che puntava a raggiungere la vetta della montagna.

Una caduta accidentale, secondo una prima ricostruzione, sarebbe la causa scatenante della tragedia. Sul posto sono subito giunti gli uomini del Soccorso alpino, gli elicotteri di Elisondrio, il Pelikan 3 e gli agenti della Guardia di finanza.

L’incidente è avvenuto in un tratto che non presenta grosse difficoltà, ecco perché gli alpinisti non erano legati mentre salivano in fila indiana. In base alle prime informazioni emerse, a perdere la vita sono stati un alpinista di Monaco di Baviera e uno scalatore italiano di origine rumena residente a Vicenza. Il Soccorso alpino di Solda ha invece recuperato gli altri due scalatori feriti.