Tentata spaccata in pieno centro, danni a un bar

Non si fermano gli assalti ai negozi in città. Dopo il furto al mercato ortofrutticolo e la spaccata, sempre in quella zona, a un negozi di ricariche per stampanti, i malviventi hanno colpito ancora. Questa volta è accaduto nella centralissima piazza del Duomo a Vicenza. Nella notte tra martedì e mercoledì, un uomo, forse aiutato da un complice, ha tentato di sfondare la porta automatica del bar "Antico Caffè Scrigni", cercando di scardinarla.

Il colpo è andato male, in quanto la porta ha resistito all'assalto e il ladro ha desistito allontanandosi. La scoperta della tentata spaccata è stata fatta nella mattinata di martedì dai titolari del bar che hanno immediatamente avvisato i carabinieri. I militari, giunti sul posto, hanno trovato delle impronte di mani sul vetro dell'entrata e su questo, oltre che con la visione delle immagini delle telecamere dei paraggi, stanno svolgendo delle indagini. È il secondo colpo in città nel giro di 24 ore.