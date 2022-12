Tentata rapina al supermercato, minaccia una cassiera col coltello: denunciato 30enne

È entrato al supermercato con un coltello da cucina, minacciando la cassiera con l'arma bianca per poi abbandonarla a terra e fuggire di corsa all'arrivo di altri clienti. La tentata rapina è avvenuta al supermercato Stella di via Firenze ad Altavilla Vicentina verso le 15 di ieri, lunedì 5 novembre e l'autore è stato rintracciato dopo poche ore dai carabinieri e denunciato in stato di libertà.

Il malvivente (S.M. G. le iniziali) - trentenne romeno, residente in provincia, pregiudicato - è stato riconosciuto dai militari intervenuti a seguito dell’analisi del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale e rintracciato circa 2 ore dopo nei pressi della sua abitazione. L’arma utilizzata è un coltello da cucina di 25 centimetri che è stato sequestrato.