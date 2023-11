Alla vista dei carabinieri tamponano un'auto al casello e fuggono a piedi, ricerche dei malviventi in corso

I carabinieri, poco prima delle 19 dello scorso venerdì, hanno intercettato una vettura sospetta con targhe estere. L'auto, nelle scorse settimane, era sfuggita a un controllo di una pattuglia nel comune di Zanè, dandosi a fuga precipitosa. Questa volta, invece, una vettura con targhe di copertura dei militari di Schio ha intercettato nuovamente il mezzo in ingresso al casello di Thiene dell’A31, che entrava nel tratto autostradale percorrendolo a fortissima velocità in direzione di Piovene Rocchette. Gli occupanti del mezzo, giunti in uscita del casello, notata la presenza di pattuglie dell’Arma, al fine di assicurarsi la fuga hanno tamponato la vettura che li precedeva - il cui conducente era intento a pagare il pedaggio - per poi abbandonare il mezzo e darsi a precipitosa fuga nella fitta vegetazione adiacente. Le ricerche non hanno consentito di rintracciare i due soggetti che avevano abbandonato la macchina.

L’autovettura abbandonata dai malviventi è stata sequestrata dai carabinieri per i successivi approfondimenti investigativi. Sul luogo dei fatti è intervenuta una pattuglia della polstrada per i rilievi del sinistro. L’utente della strada tamponato dai malviventi, unico occupante del mezzo, si è riservato di farsi visitare in ospedale.