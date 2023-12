Vandali bruciano 40 arnie, uccise un milione di api

Un danno enorme, non solo per l'apicoltore ma anche per l'ecosistema. Dei vandali, nei giorni scorsi hanno dato fuoco a circa 40 arnie, causando la morte di un milione di api. Il brutale vandalismo è accaduto su un colle di Ponte di Barbarano, in località Monticello. L'azienda che ha subito il danno si chiama "L'Apilcultura" ed è di proprietà di Alessandro Gardin.

L'allarme dell'incendio doloso è stato dato da un passante e a Gardin non è rimasto altro che sporgere denuncia ai carabinieri. Dalle prime informazioni sembra che il rogo si stato appiccicato da dei ragazzini che avrebbe cosparso le arnie di liquido infiammabile e poi lanciato dei petardi. I militari stanno indagando per risalire ai responsabili. Il danno economico arrecato all'apicoltore si aggirerebbe sui 15mila euro. Ma la cosa più grave è l'impatto ambientale. Le api sono infatti essenziali per la sopravvivenza dell'ecosistema: l'impollinazione assicura la riproduzione delle piante e la sopravvivenza di tanti esseri viventi.