"Pizza Connection" alla Vicentina, spaccio al ristorante: in carcere titolare e pizzaiolo 

Clienti non solo per mangiare, ma anche per tirare di coca. La pizzeria era infatti una specie di market nel quale rifornirsi di droga. È ciò che è emerso dall'indagine dei carabinieri che, nella serata di martedì, hanno arrestato due italiani per detenzione e spaccio sostanze stupefacenti in concorso tra loro. Verso le 20.30, i militari, dopo un controllo su alcuni consumatori trovati in possesso di alcune dosi di cocaina acquistate poco prima all'interno di una pizzeria di Valdagno, hanno perquisito l'esercizio pubblico, trovando 18 dosi di cocaina (16 grammi) addosso al titolare della pizzeria e 22 dosi (16 grammi) più 800 euro nella disponibilità del pizzaiolo.

Le successive perquisizioni presso le abitazioni dei due, hanno permesso ai militari di recuperare altri 27 grammi di cocaina e 250 grammi di hashish, oltre a 7.200 euro, bilancino e materiale per il confezionamento. Titolare e pizzaiolo sono così finiti in carcere a Vicenza.