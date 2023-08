Spaccio in stazione, denunciato un 28enne

Dopo molte segnalazioni su una presunta attività di spaccio, arrivate al Comune di Monticello Conte Otto, la polizia locale ha iniziato dei pattugliamenti in borghese nei pressi della stazione di Cavazzale. E così, nel pomeriggio di martedì, verso le 16:15, gli agenti hanno visto una ragazza avvicinarsi a un uomo, arrivato a bordo di un monopattino elettrico, che le ha consegnato un involucro in cambio di una banconota.

Gli agenti si sono avvicinati ai due soggetti e, qualificandosi come appartenenti alla polizia locale, hanno chiesto ai due di fornire un loro documento di riconoscimento. L’uomo è stato identificato in S.I., 28enne, domiciliato a Monticello Conte Otto e con permesso di soggiorno non rinnovato. La successiva attività di polizia giudiziaria e la perquisizione hanno permesso di appurare che l’uomo aveva appena ceduto alla ragazza 5 dosi di eroina e 1 dose di cocaina, percependo quale compenso la somma di 50 euro. Il 28enne è stato pertanto denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti mentre la ragazza veniva segnalata alla Prefettura di Vicenza.