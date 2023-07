Spaccio di cocaina, chiusa la pizzeria

Giovedì il questore di Vicenza ha emesso un provvedimento di sospensione della validità delle autorizzazioni per un periodo di 15 giorni con decorrenza immediata e contestuale chiusura del pubblico esercizio denominato "Lucignolo” a Novale, frazione di Valdagno. Il provvedimento scaturisce a seguito dell'attività investigativa posta in essere di carabinieri che ha permesso, il 25 luglio , di trarre in arresto due soggetti – il titolare e il dipendente (pizzaiolo) – per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, attività perpetrata all’interno dell’esercizio pubblico.

Verso le 20.30 di martedì i militari, dopo un controllo su alcuni consumatori trovati in possesso di alcune dosi di cocaina acquistate poco prima all'interno del locale, hanno perquisito l'esercizio pubblico, trovando 18 dosi di cocaina (16 grammi) addosso al titolare della pizzeria e 22 dosi (16 grammi) più 800 euro nella disponibilità del pizzaiolo.