Spaccio al parco pubblico, denunciato un 24enne

La mattina del 23 ottobre scorso, i carabinieri di Valli del Pasubio, nel perlustrare il territorio di competenza, hanno controllato 2 giovani che erano stati notati al parco pubblico della località Pievebelvicino del comune Torrebelvicino, dove già in passato la cittadinanza aveva segnalato dei movimenti sospetti da parte di alcuni giovani frequentatori.

Nel corso del controllo, i militari hanno trovato addosso a uno dei due, un 24enne, un involucro contenente circa 5 grammi di hashish, mentre l’altro giovane occultava nei pantaloni 1 grammo della stessa tipologia di sostanza. I due sono stati portati presso gli uffici del comando, e gli operanti hanno dato corso a una perquisizione alla ricerca di stupefacenti presso le rispettive abitazioni a Schio.

L’attività di ricerca ha consentito di rinvenire, sempre a carico del 24enne, ulteriori quattro involucri contenenti complessivamente grammi 12,6 di hashish e una modica quantità di marijuana, il tutto sottoposto a sequestro. Al termine degli accertamenti, il 24enne è stato, pertanto, denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio. L’altro giovane invece è stato segnalato in via amministrativa alla prefettura di Vicenza quale assuntore di stupefacenti.