In auto con il “fumo”, fermato dai carabinieri: arrestato giovane incensurato

Arrestato per “detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”. Nel pomeriggio di giovedì i carabinieri hanno sorpreso un 22enne vicentino incensurato (M.B. le iniziali) e un 32enne residente fuori regione nell’atto di scambiarsi qualcosa all’interno di un’auto parcheggiata in via Albinoni a Vicenza.

I due, appena hanno visto i militari, nel tentativo di dileguarsi hanno gettato a terra un involucro, poi recuperato dagli operatori, contenente 15 grammi di hashish. I carabinieri, durante la successiva perquisizione personale e veicolare nei confronti del 22enne, hanno trovato altri 71 grammi di fumo, una busta con 7,50 grammi di marijuana e 430 euro ritenuti proventi di spaccio. Inoltre i militari hanno rinvenuto un bilancino di precisione e un coltello a serramanico della lunghezza totale di 20 cm con la lama sporca di hashish.

Il 22enne, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato nella camera di sicurezza della tenenza carabinieri di Montecchio Maggiore in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Il 32enne è stato invece segnalato per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.