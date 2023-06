Spaccia ai domiciliari aprendo da casa col telecomando il furgone parcheggiato

Nella serata di sabato, il personale del commissariato di Bassano del Grappa ha tratto in arresto, T.A. 52enne cittadino marocchino, per possesso e spaccio di cocaina. Il 52enne, in regime della detenzione domiciliare, proprio per il fatto di non poter uscire di casa, a eccezione di due ore alla mattina, nonché di essere sottoposto a quotidiani controlli da parte delle forze dell’ordine, utilizzava come luogo di scambio della cocaina il furgone di sua proprietà, parcheggiato nei pressi della propria abitazione aprendolo e chiudendolo a distanza, e all’occorrenza, dalla propria abitazione, utilizzando il telecomando.

In pratica, l’acquirente, dopo aver contattato telefonicamente il venditore e dopo che quest’ultimo aveva con il telecomando sbloccato le serrature, entrava nel furgone prelevando la “dose” di cocaina, lasciava il denaro nell’abitacolo del veicolo all’interno di un pacchetto di sigarette e si allontanava.

Gli agenti, appostati nei pressi dell’abitazione del 52enne, dopo aver osservato l’acquisto di una dose di sostanza stupefacente da parte di un giovane, hanno effettuato una perquisizione dell’abitazione e del furgone del cittadino straniero, trovando cocaina già parzialmente suddivisa in dosi, per un peso totale di circa 26 grammi, un bilancino di precisione e alcuni pacchetti di sigarette contenenti banconote di vario taglio per alcune centinaia di euro.

Al termine della perquisizione l'uomo, già condannato oltre che per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, anche per ricettazione, è stato tratto in arresto per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti e su disposizione dell’autorità giudiziaria accompagnato presso il carcere di Vicenza.