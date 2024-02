Notte di spaccate in città, negozi nel mirino dei ladri

Negozi del centro presi di mira dai ladri, quattro spaccate in una sola notte, tra domenica e lunedì, ma solo una andata a segno, con danni ingenti. Il colpo e i tentati colpi potrebbero essere stati effettuati dalla stessa mano. La prima spaccata è avvenuto verso le 23:30 al supermercato Quick di largo Goethe. Le telecamere hanno inquadrato una coppia di giovani, sicuri di se stessi, che hanno sfondato la porta del supermercato e sono entrati scassinando la cassa e portando via dei contanti, oltre che alcolici e i prodotti più costosi.

Altra spaccata, non andata a segno, quella alla pasticceria Gardellin di piazza delle Poste. Nel cuore della notte un passante ha notato un giovane che stava spaccando la porta del negozio e lo ha fatto fuggire, per poi chiamare la polizia e il gestore che sono arrivati sul posto. Gli ultimi due tentati colpi si sono verificati invece nei pressi di Contra' Vescovado: uno al negozio di abbigliamento Le Particulier in contra' San Francesco Vecchio, dove il malvivente ha cercato inutilmente di forzare la porta di entrata e uno al negozio di antiquariato De Munari, dove un individuo ha cercato di alzare la serranda senza riuscirci. Anche il questo caso il malvivente è stato immortalato dalle telecamere. Sui furti sta indagando la questura di Vicenza.