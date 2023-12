Spacca i finestrini di due auto in sosta, rintracciato dalla polizia

Verso mezzanotte tra sabato e domenica, un residente della zona del mercato ortofrutticolo di Vicenza segnalava sulla linea di emergenza 113 della questura di aver visto un uomo, di cui forniva una dettagliata descrizione, che dopo aver infranto i finestrini di due autovetture in sosta, ne scrutava l’interno utilizzando la torcia del telefono. Il malvivente veniva indicato essere in possesso di due grossi zaini e una borsa che portava al seguito (molto dettagliata era anche la descrizione dei vestiti indossati).

Poco dopo, l’uomo si allontanava verso corso Santi Felice e Fortunato, dove, proprio grazie alla dettagliata descrizione che ne era stata fornita, è stato rintracciato e fermato dagli Agenti delle “Volanti” della Questura.

Sottoposto a controllo, l'uomo è stato trovato in possesso di una pinza in acciaio, un coltello a serramanico con lama ricurva, delle forbici metalliche, un martello multifunzione, un coltellino multifunzione con vari seghetti.

Tutto il materiale è stato sequestrato e l'uomo, uno straniero originario dal Marocco, del 1981, residente a Dueville, è stato denunciato per il reato di porto di oggetti atti a offendere, nonché per aver violato il divieto di ritorno a Vicenza per anni 3 impartitogli dal questore di Vicenza.

Sono in corso ulteriori accertamenti per confermare con certezza (anche con esame delle immagini degli impianti di videosorveglianza) che sia proprio lui l’autore del danneggiamento alle autovetture. La polizia ha rintracciato i proprietari delle due auto danneggiate (una Fiat Panda ed una Peugeot 207), i quali, confermando il danno subito, hanno riferito che nulla sembra essere stato asportato.