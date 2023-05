Si era finta una dottoressa dell'Ulss, rubando 25mila euro a un'anziana: denunciata una 57enne

Nella giornata di lunedì carabinieri del Nor della compagnia di Bassano del Grappa, assieme ai colleghi delle stazioni di Rosà e Solagna hanno tratto in arresto un 34enne domiciliato nella frazione Belvedere di Tezze sul Brenta dopo le indagini dei carabinieri in relazione al furto in un'abitazione avvenuto il 25 maggio dello scorso anno, ai danni di una donna anziana di Pove del Grappa

I carabinieri hanno individuato il 34enne e sua madre, 57enne, quali autori del furto. Quel giorno, mentre la madre si è introdotta nell’abitazione dell’anziana signora facendo credere di essere un dottoressa della Regione incaricata al monitoraggio di apparecchi volti a contrastare i furti in abitazione, dopo averla distratta, si è impossessata di denaro e gioielli per un valore di circa venticinquemila euro, mentre l’arrestato l’aspettava in strada alla guida di una autovettura per darsi velocemente alla fuga.

L’uomo, al termine della redazione degli atti, è stato tradotto presso il proprio domicilio di Tezze sul Brenta agli arresti domiciliari, mentre la donna, al termine delle indagini, è stata denunciata a piede libero alla procura della Repubblica vicentina.