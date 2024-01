Scippata fuori dal supermercato: ladro rintracciato e denunciato

Nella giornata di domenica, gli agenti della Squadra “Volanti” sono intervenuti in aiuto di una donna che tornando da fare delle compere da un supermercato di C.so SS Felice e Fortunato, era stata avvicinata da un uomo di etnia sub-sahariana che le intimava di consegnarle i soldi che aveva nel portatogli, strappandole la borsa e fuggendo subito dopo.

La donna ha reagito urlando e quindi attirando l’attenzione di alcuni passanti che hanno allertato la Centrale Operativa del 113.

Gli agenti, ripercorrendo il tratto di strada fatto dallo scippatore, hanno rinvenuto la borsetta sottratta ai piedi di una siepe e l'hanno riconsegnata alla legittima proprietaria. La donna ha quindi potuto verificare che non mancava nulla, neanche i soldi.

Grazie alla precisa descrizione di come fosse vestito il malvivente, gli agenti sono riusciti a ritracciarlo - visionando le telecamere presenti in quell’area - e lo bloccarlo in via Verdi. Portato in Questura è stato identificato (I.U, 40enne nigeriano, in regola con il permesso di soggiorno, pregiudicato per reati contro la persona e spaccio di sostanze stupefacenti) e denunciato per furto con strappo.