Scippa una donna all'uscita dal supermercato, viene inseguito da un carabiniere fuori servizio: arrestato un 29enne

Si è avvicinato a una coppia di signore che stavano camminando nelle adiacenze del supermercato Prix in Riviera Berica a Vicenza e, dopo averle avvicinate, ha strappato con forza la borsa a una di loro, facendola cadere a terra per poi darsi alla fuga. L'episodio è accaduto verso le 17 di lunedì e il malvivente è stato fermato poco dopo. Un carabiniere libero dal servizio, mentre stava uscendo dal punto vendita, ha infatti sentito le grida della vittima e - assieme a un cittadino - si è messo a inseguire il rapinatore, bloccandolo a poco distanza.

Sul posto sono poi arrivati i militari del Norm i quali, in collaborazione con personale della polizia, hanno arrestato l'uomo nella flagranza del reato di furto con strappo per poi portarlo in carcere a Vicenza. Si tratta di Avjeet Singh, indiano ventinovenne, gravato da precedenti e residente fuori provincia. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla parte lese, una signora di 70 anni residente in città la quale, a seguito della caduta, ha riportato escoriazioni con ecchimosi ad un braccio.