Schianto tra un camion e cinque auto, due feriti

Da poco prima delle ore 17:00, di mercoledì, i vigili del fuoco stanno operando lungo la SP 46 in Via Vicenza a San Vito di Leguzzano per un incidente tra un camion rimorchio e 5 auto: due persone ferite. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’autista del camion, probabilmente per un malore prima di riuscire a fermarsi è entrato in collisione con 5 auto, di cui una finita incastrata sotto il mezzo pesante.

I vigili del fuoco arrivati da Schio hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato ai soccorsi dell’autista di un piccolo mezzo commerciale rimasto ferito, che è stato preso in cura dal personale del Suem e portato in ospedale, come anche l’autista del mezzo pesante. Illesi gli altri tre automobilisti. La provinciale al momento è ancora chiusa al traffico. La polizia locale e i carabinieri hanno deviato il traffico e stanno eseguendo i rilievi del sinistro. Ancora in corso l’attività di soccorso dei vigili del fuoco.