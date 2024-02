Schianto sulla Feltrina, motociclista contro un'auto: ferito in ospedale

Si è provocato fratture multiple ma fortunatamente non è in pericolo di vita il motociclista che nella mattinata di oggi, 14 febbraio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Onigo di Pederobba lungo la Feltrina. L'uomo, un 69enne del luogo, in sella alla sua moto, una Honda NT 1100 si è schiantato contro un'auto, una Mercedes GLB 200D con al volante una 58enne di Bassano del Grappa. Il centauro è stato accompagnato in ospedale a Montebelluna. Sul posto sono intervenute le ambulanza di Valdobbiadene e l'automedica di Pieve del Grappa (entrambe di Pedemontana Emergenza ODV) con medico e tre infermieri totali, più l'equipaggio dell'elicottero di Treviso che ha poi accompagnato il ferito all'ospedale di Montebelluna per essere sottoposto alle cure del caso. Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montebelluna. Alla base dello schianto ci sarebbe una mancata precedenza dell'auto nei confronti della moto.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, sempre nella mattinata di oggi, in via Castella, a San Pietro di Feletto, per una ruspa che è uscita di strada ed è finita in una scarpata per alcuni metri. Alla base della fuoriuscita di strada ci sarebbe lo sbilanciamento del mezzo a causa forse di una manovra lungo al tortuosa strada che collega le frazioni di Rua di Feletto e di Bagnolo. L'autista che stava manovrando il mezzo da lavoro è stato sbalzato dal mezzo e ha riportato solo lievi lesioni: per lui è scattato il ricovero in ospedale a Conegliano. A svolgere gli accertamenti del caso sono stati gli agenti della polizia locale del Coneglianese.