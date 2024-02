Schianto nella notte, furgone carico di tronchi di legno finisce nel fossato

La notte scorsa, alle 1:15 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ghizzole a Montegalda per un furgone finito sotto il piano stradale, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, rimasto illeso. I pompieri arrivati da Vicenza e Padova con l'autogrù hanno messo in sicurezza il mezzo è recuperato il furgone cassonato Daily, che trasportava tronchi di legno. Assistito sul posto l’autista dai sanitari del 118. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminate alle 5 con il recupero del furgone e del carico da parte dell’autogrù.