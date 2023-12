Schianto auto-scooter, muore un 36enne

Incidente mortale all'alba di venerdì 1 dicembre a sul ponte della Vittoria che collega Friola a Tezze sul Brenta. Un motociclista di 36 anni, per cause in corso di accertamento, si è schiantato con un'autovettura che proveniva dalla direzione opposta. Lo schianto è avvenuto alle 7 del mattino. La vittima, un cittadino moldavo residente a Bassano, si stava recando al lavoro in una fabbrica della zona quando è avvenuto lo schianto che gli è costato la vita.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi. I sanitari del Suem 118 hanno cercato inutilmente di rianimare l'uomo ma per lui, purtroppo, non c'era più nulla da fare. Il viadotto è stato chiuso al traffico il tempo necessario per consentire i soccorsi. I carabinieri stanno conducendo i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente.