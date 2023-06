Vigili del fuoco mettono in salvo un gattino ed un gufo reale

Un gufo e un gattino sono stati salvati dai vigili del fuoco di Lonigo.

Il primo intervento, in via XXIV Maggio a Lonigo, per recuperare un pullo di gufo reale siberiano di soli due mesi, sfuggito da una voliera e finito nel giardino di una casa confinante. Il gufo siberiano, una specie in via di estinzione, è stato consegnato alla padrona addestratrice di rapaci.

Il secondo intervento sempre nel comune leoniceno in via Campistorti, dopo la richiesta di una signora che sentiva provenire dei miagolii dalla propria auto, senza capire dove fosse l’animale. Il gattino di pochi giorni si era rintanato dietro il passaruota dell’auto. Il micetto è stato consegnato dalla signora al canile di Arzignano nell’attesa di un’adozione.