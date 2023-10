Rimane incastrato nelle sbarre di un cancello, pompieri salvano un capriolo

Salvato la notte scorsa dai vigili del fuoco un capriolo nella zona di Croara a Fara Vicentino. A soccorrere l’animale in difficoltà la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Thiene, che hanno liberato l’animale incastrato in nelle sbarre di recinzione di un’abitazione. L’animale è stato affidato agli operatori della fauna selvatica per essere liberato in una zona boschiva.