Riccio incastrato tra le sbarre di un cancello, salvato dai Vigili del fuoco

Un riccio bloccato nell’inferriata di un cancello. Questa la richiesta arrivata giovedì mattina alla sala operativa dei Vigili del fuoco da una scuola dell’infanzia di Bressanvido, dopo che i bambini entrando nell’istituto si sono accorti dell’animale bloccato tra le sbarre.

I pompieri arrivati da Vicenza, si sono subito messi all’opera e sotto lo sguardo attento dei bambini, hanno tagliato le lamelle di ferro, liberando il riccio. Il piccolo mammifero è stato adagiato in una cassetta di legno e mostrato a tutti gli scolari per poi essere liberato dal custode della scuola in un ambiente idoneo.