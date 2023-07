Rapinò una farmacia con una siringa sporca di sangue, in carcere un 49enne

Mercoledì 19 luglio ad Agugliaro, in tarda mattinata, i carabinieri hanno rintracciato e tratto in arresto N.C., italiano classe ‘74 senza fissa dimora, dando esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare in carcere. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Vicenza a seguito dell’attività investigativa condotta dalla sezione operativa coordinata dalla locale procura della Repubblica.

L’arrestato risulta indagato in concorso con un altro individuo, al momento ignoto, della rapina perpetrata a una farmacia lo scorso 18 giugno. L’autore della rapina, travisato con mascherina e occhiali da sole, dopo essere entrato nell’esercizio commerciale e aver avvicinato il dipendente presente con la scusa di una visita, gli ha intimato di consegnare l’incasso dell’attività, minacciandolo con una siringa sporca apparentemente di sangue e riuscendo a sottrarre circa mille euro. Sulla base della pericolosità dell’indagato e dei suoi precedenti giudiziari, il gip, accogliendo l’istanza formulata dai carabinieri al pubblico ministero, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere presso San Pio X.