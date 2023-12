Condannato per rapina e spaccio entra ed esce dal carcere per decenni: espulso

Nel corso della giornata di lunedì, i poliziotti della Questura di Vicenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di espulsione con accompagnamento al Centro per i Rimpatri di Gradisca d’Isonzo per il successivo rimpatrio nel Paese di origine di N.A., cittadino marocchino di 58 anni.

Lo straniero, molteplici volte arrestato per vari reati e più volte condannato per rapina e violazione della legge sugli stupefacenti, continuava a delinquere sempre nel territorio della provincia di Vicenza, permanendo soprattutto nella zona di Schio.

Nel 2008 era stato nuovamente arrestato dopo un’evasione. Nel 2013 era stato accoltellato da altri due stranieri per un regolamento di conti. Nel 2015 era stato arrestato a Schio per spaccio di stupefacenti presso il Centro commerciale “Le Fontane”.

Per l’ultima rapina, che aveva commesso nel mese di novembre dello scorso anno nei confronti di una signora straniera, erano scattate le manette: portato davanti al giudice, era stato processato con il rito direttissimo e condannato alla pena di 5 mesi e 26 giorni.

Giunto al termine del periodo di carcerazione, lo straniero è stato preso in carico dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura che lo hanno scortato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gradisca d’Isonzo (Gorizia), dove sarà trattenuto in attesa di essere quanto prima imbarcato su un volo diretto in Marocco.

“L’attività svolta dagli specialisti dell’Ufficio Immigrazione della Questura in sinergia con la Polizia Penitenziaria - ha commentato il questore della provincia di Vicenza Dario Sallustio - è di fondamentale importanza per garantire il rimpatrio degli stranieri, irregolari sul territorio nazionale, dediti alla commissione di gravi reati. Ho impartito precise indicazioni all’Ufficio Immigrazione della Questura al fine di implementare la collaborazione e lo scambio informativo con la Polizia penitenziaria proprio, per queste finalità”.