Rapina al centro commerciale, ferì una commessa: in carcere un 27enne

Mercoledì 26 luglio, a Vicenza, i carabinieri hanno rintracciato e arrestato un 27enne algerino (Z.I. le iniziali) domiciliato in città e sottoposto agli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Vicenza in seguito alla richiesta dei militari di aggravamento della misura in atto perché, in concorso con un complice, è stato ritenuto responsabile del reato di evasione e rapina impropria. Il giovane, nella giornata del 22 luglio, assieme a un connazionale 31enne (T.I. le iniziali), ha commesso una rapina impropria presso un negozio di occhiali all’interno del centro commerciale “Piramidi”, asportando 3 paia di occhiali dal valore di oltre 600 euro.

Durante l'azione criminosa i due hanno spintonato la commessa del negozio che è caduta a terra per poi venire trascinata per alcuni metri dai malfattori tramite una borsa, dove avevano riposto la refurtiva e alla quale la donna si era aggrappata nel tentativo di bloccarli. La dipendente si era procurata delle lesioni, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Gli accertamenti investigativi dei militari hanno permesso di identificare i due soggetti e richiedere l’aggravamento della misura per quello sottoposto a regime degli arresti domiciliari che evidentemente aveva anche commesso il reato di evasione per prendere parte alla rapina. Durante la perquisizione sono stati inoltre rinvenuti i 3 paia di occhiali posti sotto sequestro. Nella giornata di mercoledì il 27enne è stato quindi portato in carcere a Vicenza.