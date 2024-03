Anziana rapinata con spray urticante: arrestato un 29enne

Un 29enne di Thiene è stato arrestato per rapina aggravata in quanto accusato di aver aggredito un'anziana mentre stava rientrato a casa a piedi.

I fatti si riferiscono allo scorso 4 febbraio, intorno a mezzogiorno. La donna era stata avvicinata dal ragazzo all'altezza dell’area verde di in via Colleoni, angolo Via Vittorio Veneto. L'anziana era stata avvicinata da un ragazzo, che, dopo averla strattonata per un braccio, l'aveva fatta cadere a terra e le aveva spruzzato dello spray urticante sul volto impossessandosi di alcune monete che la donna custodiva nel proprio portafoglio per poi dileguarsi a piedi nelle vie limitrofe.

Grazie telecamere pubbliche e private della zona presenti nella zona, i carabinieri sono rusciti ad estrapolare un frame dal quale i militari sono riusciti a identificare l’aggressore. Sulla scorta degli elementi raccolti dai carabinieri, la procura berica ha emesso un decreto di perquisizione domiciliare che ha permesso agli operanti di rinvenire e sequestrare gli indumenti che l’indagato indossava quando ha commesso il fatto.

Per la gravità del fatto, la Procura ha richiesto ed ottenuto dal gip del Tribunale di Vicenza il provvedimento restrittivo degli arresti domiciliari a carico dell’indagato che è stato eseguito dai militari dell’Arma di Thiene.