Concorda un affitto ma il locatario sparisce con la caparra: vittima batte cassa alla persona sbagliata

Mercoledì, intorno alle 18.30, un equipaggio in servizio di Volante della Questura è intervenuto a Vicenza in via Stuparich, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che lanciava dei sassi contro la finestra di un’abitazione, suonando ripetutamente il campanello e disturbando il vicinato.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno constatato che effettivamente l’uomo in questione (un 38enne originario del Ghana) stava cercando di richiamare l’attenzione della persona presente nell’appartamento, lanciando dei sassolini verso la finestra, poiché pretendeva la restituzione di circa 3000 euro versate a titolo di caparra per la locazione di un appartamento che poi non era andato a buon fine per indisponibilità dell’immobile.

La persona presente all’interno dell’appartamento (una donna di origine serba), ha però declinato ogni responsabilità in merito alle pretesa economiche del ghanese, facendo osservare che il foglio manoscritto esibito dal 38enne per richiedere la restituzione del denaro era firmato dal precedente compagno della donna, con il quale aveva interrotto ogni rapporto ormai da tempo e di non sapeva fornire dettagli o informazioni in merito al contratto intercorso tra i due. La donna ha riferito agli agenti di aver più volte rappresentato al ghanese la propria estraneità ai fatti ma che questi continuava imperterrito a disturbarla.

Dopo l'intervento della polizia è tornata la calma.