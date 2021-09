Compra online un ponte sollevatore ma è una truffa: denunciata una coppia

La vittima è un 24enne che, dopo aver pagato il prezzo pattuito, non si è visto consegnare quanto richiesto

I carabinieri della tenenza di Oderzo, in provincia di Treviso, al termine degli accertamenti hanno denunciato per truffa in concorso la 38enne V.V., vicentina con precedenti di polizia e N.P. 26enne di origini cingalesi e senza fissa dimora.

La coppia, dopo aver pubblicato un annuncio su un portale online, è riuscita a raggirare un 24enne di Oderzo che ha accreditato alla donna, mediante bonifico bancario, la somma di 240 euro quale pagamento per l'acquisto di un ponte sollevatore per motociclo, senza però ricevere dai due il manufatto posto in vendita.