Controlli della polizia a Lonigo, foglio di via a un pluripegiudicato

Controlli straordinari a Lonigo della polizia a cause della recrudescenza di reati contro il patrimonio, soprattutto furti, nella zona segnalati dai residenti. Nel corso delle attività, una speciale attenzione è stata prestata alle verifiche nei pressi del bar della stazione dove è stato rintracciato un cittadino italiano, non residente in provincia, con numerosi precedenti per i reati di rissa, falso monetario, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza, nonché un avviso orale del questore di Verona.

In considerazione della pericolosità sociale rappresentata, il questore diVicenza ha emesso, nei suoi confronti, la misura di prevenzione personale del foglio di via per un periodo di 3 anni dalla provincia di Vicenza.