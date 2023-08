Parcheggio selvaggio in Cima Grappa, elisoccorso costretto ad atterrare in strada

Emergenze in serie su Cima Grappa nella mattinata di domenica, soccorsi ostacolati dal parcheggio selvaggio.

Intorno alle 8.30 un 72enne di Preganziol () è stato colto da malore e i soccorritori lo hanno trasportato verso il Rifugio Scarpon, dove stava sopraggiungendo l'eliambulanza per prenderlo in carico.

Verso le 8.40 una 61enne di Bassano del Grappa, che stava scendendo le scalette sotto l'Ossario, è caduta mettendo male la mano e procurandosi un sospetto trauma al polso. La donna è stata accompagnata al Rifugio Scarpon, da dove si è allontanata assieme al marito.

Un 78enne di Campodarsego (Treviso) che si era sentito poco bene è stato invece portato all'ambulanza, monitorato dai sanitari finché non è stato meglio e ha rifiutato l'ospedalizzazione.

Infine, a Borso del Grappa, attorno alle 11.40, una squadra è invece intervenuta in supporto all'elicottero di Treviso emergenza, attivato nuovamente per un parapendio in modalità tandem, precipitato poco dopo il decollo di località Stella Alpina e caduto non distante un tornante della Strada Generale Giardino. Il pilota, un 27enne di Romano d'Ezzelino, che aveva riportato un possibile trauma lombare, è stato trasportato all'ospedale di Treviso. Illeso il passeggero che volava con lui.