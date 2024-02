Operazione "alto impatto", 229 persone controllate

Nella serata di lunedì ha avuto luogo un servizio di controllo del territorio straordinario “ad alto impatto” di prevenzione e repressione dei reati disposto con ordinanza dal questore della provincia di Vicenza Dario Sallustio a seguito di una specifica riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto.

Le attività operative che si sono concluse martedì hanno interessato quelle “aree a rischio” di degrado urbano maggiormente presenti nel capoluogo, al fine di contrastare il fenomeno dei furti (specie in abitazione e agli esercizi commerciali) e quei fenomeni criminali connessi alla presenza di soggetti molesti, e pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica (presenza di immigrati irregolari, reati predatori in genere, reati in materia di stupefacenti, eccetera).

A seguito di un’attenta analisi dei fenomeni avvenuti in queste ultime settimane e anche a seguito di segnalazioni pervenute dai cittadini l’attività disposta ha interessato, in particolar modo, l’area di Piazzale Bologna (con l’estensione alle attigue aree verdi di Campo Marzo, al Piazzale della Stazione FS ed all’intera area ricompresa tra le vie Milano, Genova, Torino, Corso SS Felice e Fortunato e via Roma), nonché il centro storico e l’area del quartiere Italia. Tutte le operazioni di Polizia si sono svolte con l’impiego straordinario di donne e uomini appartenenti alla questura di Vicenza, al comando provinciale dei carabinieri e della guardia di finanza, al comando polizia locale di Vicenza, supportati da 3 equipaggi del reparto prevenzione del crimine della polizia di Stato. L’intera attività e stata integrata da specifici controlli antidroga con l’utilizzo di un'unità cinofila e dall’impiego dell’elicottero della guardia di finanza richiesto appositamente e a bordo del quale, per una più ampia supervisione del servizio, è salito il questore di Vicenza Dario Sallustio.

Per quanto riguarda gli esiti complessivi dell'operazione straordinaria di controllo del territorio, sono stati effettuati 8 posti di controllo lungo le arterie di accesso, controllando 90 autoveicoli e 229 persone, di cui 67 straniere e 46 con precedenti.