Dramma familiare, anziano uccide la moglie e poi si toglie la vita

Non riusciva a mettersi in contatto con i parenti e ha quindi deciso di andare direttamente a casa loro, ma una volta entrato si è trovato difronte ad una realtà agghiaciante: a terra i corpi senza vita dei parenti.

La tragedia famigliare si è consumata a Rosà, in via Ca' Dolfin. Sul caso indaga la polizia ma da una prima ricostruzione sembrerebbe essere un omicidio-suicidio a tutti gli effetti. L'anziano avrebbe infatto ucciso la moglie e poi si è tolto la vita.

"In questi momenti il primo pensiero va ai parenti che stanno vivendo questo dramma dai contorni al momento inspiegabili - ha dichiarato il sindaco di Rosà Paolo Bordignon - A loro va tutta la mia vicinanza e la nostra preghiera. Posso solo dire che erano due persone anziane normalissime che mai nel passato, ci risulta, abbiano dato segnali di disagio o difficoltà. Parlando con i famigliari mi hanno raccontato di come i coniugi erano per tutti un punto di riferimento, spesso di conforto, due persone unite da un grande amore sino a questo dramma. Un episodio che sin dai primi momenti sta scuotendo non solo chi li conosceva ma anche la nostra comunità".