Uccise padre e madre per l'eredità, il pm chiede l'ergastolo

Il 15 marzo 2022 in una villetta di Chiampo si consumava il duplice omicidio dei coniugi Sergio Gugole e Lorena Zanin. Del delitto venne accusato il figlio minore Diego, reo confesso, il quale dichiarò di aver commesso tale mattanza per mettere mano sull'eredità di famiglia.

Il 25enne finì in carcere e stamane, lunedì 17 luglio, è tornato in aula dove la Corte D'Assise di Vicenza da parte del pubblico ministero Alessandra Bloch ha chiesto l'ergastolo con isolamento per un anno. Per i consulenti Gugole non ha alcuna patologia psichiatrica e secondo le ricostruzioni dell'accusa, il giovane aveva premeditato il tutto un mese prima, procurandosi la pistola usata poi per uccidere i genitori.

I parenti delle vittime, presenti in aula, hanno chiesto un risarcimento milionario.