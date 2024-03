Occupano abusivamente un immobile: denunciati due stranieri

Nel pomeriggio di mercoledì, personale della Sezioni Volanti della Questura di Vicenza ha effettuato lo sgombero di un appartamento, in via Catalani, a Vicenza, abusivamente occupato da cittadini di nazionalità nigeriana. L’appartamento, che è risultato essere provvisto di arredi ed utenze domestiche, era occupato da U.I.T. 38enne e U.G. 27enne, entrambi cittadini nigeriani.

I due sono stati accompagnati in Questura per essere sottoposti a rilievi dalla Polizia Scientifica e successivamente indagati per invasione arbitraria di edifici altrui.