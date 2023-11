"Simeoni morto che cammina" nuove minacce al comandante dei Forestali

Il maresciallo capo, comandante del nucleo carabinieri forestali di Recoaro Terme, Davide Simeoni, è stato nuovamente oggetto di minacce. Nei giorni scorsi sono infatti comparse lungo la provinciale che porta a Castelvecchio, e sul tratto di strada che dal rifugio La Guardia sale verso Campogrosso, sono comparse due scritte identiche fatto con una bomboletta spray riportanti: «Simeoni sentenza senza ricorso sei un morto che cammina».

Non è la prima volta che il comandante è oggetto di minacce, il primo episodio era infatti accaduto una decina di anni fa, quando dirigeva la stazione di Valdagno. Da qui ne conseguì il trasferimento a Recoaro Terme.

Sull'accaduto è intervenuta anche la consigliera regionale vicentina Cristia Guarda (Europa Verde): "Il suo tenace impegno a difesa della legalità è un esempio per tutti noi - ha affermato - Mi auguro venga fatta luce sull’origine di queste minacce, nel frattempo esprimo la mia vicinanza comandante della Stazione del Corpo forestale dello Stato di Valdagno e a tutta la sua squadra.”

E ancora: “Le scritte contenenti pesanti minacce nei confronti di Simeoni sono un atto a dir poco vile. Siamo in presenza di un territorio complesso, ma questo non giustifica azioni violente o minacce. In veste di Consigliera regionale auspico che al maresciallo Simeoni venga garantito tutto il supporto necessario per continuare a svolger in quel territorio l’attività di contrasto al bracconaggio: l’alto valore delle sue azioni a tutela della comunità e dell’ambiente va preservato. Auspico che la Regione del Veneto non rimanga silente e porti la propria vicinanza a un alto servitore dello Stato.”