Non rispetta l'ordine di espulsione, plupregiudicato fermato dalla polizia

Durante i normali servizi di pattugliamento e di prevenzione generale effettuati nelle aree urbane, gli agenti della squadra “volanti” della questura, nella mattina di martedì, hanno individuato J. M., 26enne cittadino marocchino, pluripregiudicato e irregolare sul territorio Nazionale.

I poliziotti, transitando in Piazza Castello, hanno visto l'uomo che tentava di nascondersi alla loro vista e, dopo averlo fermato, gli hanno chiesto un documento al fine di poter procedere a una identificazione certa; poiché ne era privo, il soggetto ha fornito a voce le proprie generalità. Dal successivo controllo della banca dati del Ministero dell’Interno è emerso che il soggetto – oltre ad avere a proprio carico numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, contro la persona, nonché per rapina, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che condannato per furto – risultava essere stato colpito da un ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

L'uomo è stato condotto presso gli uffici della questura e, su disposizione del questore, scortato dagli agenti dell’ufficio immigrazione presso il centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca d’Isonzo (Gorizia), per essere quanto prima imbarcato su un volo diretto nel Paese di origine.