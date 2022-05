Morto folgorato sul lavoro, la vittima aveva 58 anni

Non ce l’ha fatta il 58enne che nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 maggio, è rimasto folgorato mentre stava lavorando all’interno delle Acciaierie Beltrame, in viale della Scienza a Vicenza. L’uomo era stato ricoverato in rianimazione al San Bortolo, dove è spirato durante la notte.

Secondo una prima ricostruzione, verso le 16, l'uomo si era accasciato a terra all’improvviso. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è arrivata un’ambulanza del Suem 118. I sanitari, vista la gravità delle condizioni dell’operaio, lo hanno trasportato in area critica. Per l’uomo, purtroppo, non c’è stato niente da fare nonostante il ricovero.

I rilievi del caso sono in corso di accertamento da parte dello Spisal dell’Ulss 8.